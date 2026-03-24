Ciclone Harry riaperti i termini per i ristori alle aziende danneggiate

La Regione Siciliana ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario destinato alle imprese colpite dal ciclone Harry. La misura riguarda le aziende che hanno subito danni a seguito del passaggio del ciclone e si rivolge a chi intende richiedere i ristori previsti. La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per una nuova data.

La Regione Siciliana riapre i termini per la presentazione delle domande di contributo straordinario destinato alle imprese colpite dal ciclone Harry. Il provvedimento, firmato dal dirigente generale del dipartimento Attività produttive Dario Cartabellotta, punta a offrire un’ulteriore possibilità soprattutto alle attività balneari e a quelle che operano lungo i litorali, tra le più danneggiate dagli eventi meteorologici dello scorso gennaio. Le nuove richieste potranno essere inoltrate a partire dalle ore 12 di mercoledì 25 marzo fino alle ore 12 di venerdì 10 aprile. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Ciclone Harry, la Regione approva il piano di ristori per le aziende danneggiateLa Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Ciclone Harry, bando ristori per le aziende danneggiate in Sicilia. Schifani: «Prima risposta, pronta già la seconda fase»La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry . Una raccolta di contenuti su Ciclone Harry Temi più discussi: Ciclone Harry, due mesi dopo. Costarella: Presto l’erogazione dei rimborsi · CosenzaChannel.it; CICLONE HARRY - AGRUMICOLTURA ETNEA, SITUAZIONE DRAMMATICA; Maltempo: la Regione estende lo stato di emergenza. Coinvolte anche le aree settentrionali; Ciclone Harry, dal 31 marzo domande per contributi Simest a imprese dell’export. Ciclone Harry, riaperti i termini per i ristori alle aziende danneggiateNuova finestra per presentare le richieste: fondi già erogati a centinaia di attività colpite dagli eventi di gennaio ... agrigentonotizie.it Ciclone Harry, la Regione riapre i termini per la richiesta di contributo straordinario alle impreseRiaperti i termini per la presentazione delle domande di contributi straordinari per le imprese, in particolare quelle balneari e ricadenti sui litorali, che hanno subìto danni dal ciclone Harry lo sc ... ilsicilia.it Telespazio Messina. . EVENTI METEO ESTREMI, ANCORA NESSUN UFFICIO REGIONALE OPERATIVO EVENTI ESTREMI, ANCORA NESSUN UFFICIO REGIONALE ATTIVO. DOPO I DANNI DEL CICLONE HARRY E DELLE TEMPESTE DI FEBBRAIO - facebook.com facebook