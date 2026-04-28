Ristorante Conti venerdì 1 maggio concerto dei Furminanti

Venerdì 1 maggio, il ristorante Conti ospiterà un concerto dei Furminanti, accompagnato da stornelli e dalla musica di Doranna Natali. L’evento si svolgerà a partire dalle 14, con un buffet misto di cucina livornese che include taglieri, pizza e specialità marinare. Il menù fisso avrà un prezzo di 25 euro e offrirà ai partecipanti un’ampia varietà di piatti tradizionali.

Primo maggio a Montenero da Conti con I Furminanti e gli stornelli e la musica di Doranna Natali. Buffet misto di cucina livornese, taglieri, pizza e specialità marinare a partire dalle 14 al prezzo base per il menù fisso di 25 euro. Tradizione, buon cibo e musica live per il giorno di festa allo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Tennis Country Club, giovedì 23 aprile il concerto dei FurminantiGiovedì 23 aprile, alle 21, apertura della seconda stagione estiva del Tennis Country Club ad Antignano con il concerto dei Furminanti. Radio Italia Live 2026: venerdì 15 maggio il concerto in piazza Duomo a MilanoMilano, 20 aprile 2026 – Il concerto di Radio Italia torna in piazza Duomo a Milano: l'appuntamento per il 2026 è venerdì 15 maggio alle ore 20. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cameriere cancella le comande ai clienti del ristorante (e intasca i soldi): Spariti 45mila euro. Come ha fatto; Madeira verso il fallimento: istanza al tribunale; Tgcom24: Inchiesta escort, indagini sui conti degli arrestati: verifiche su flussi verso l'estero Video; Almeno otto colpi in città: finalmente arrestato. Ristorante Conti, venerdì 1 maggio concerto dei FurminantiPrimo maggio a Montenero da Conti con I Furminanti e gli stornelli e la musica di Doranna Natali. Buffet misto di cucina livornese, taglieri, pizza e specialità marinare a partire dalle 14 al prezzo b ... livornotoday.it Il ristorante Madeira verso il fallimento: nei conti del locale mancano un milione e 600mila euro e l’udienza per discuterne... facebook