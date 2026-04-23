Tennis Country Club giovedì 23 aprile il concerto dei Furminanti
Giovedì 23 aprile alle 21 si terrà al Tennis Country Club di Antignano il concerto dei Furminanti, che segna l’apertura della seconda stagione estiva dell’impianto. L’evento si svolgerà nella location dedicata alle attività sportive e ricreative del circolo, offrendo un appuntamento musicale per gli appassionati della zona. La serata è prevista come prima di una serie di eventi che accompagneranno la stagione estiva.
Giovedì 23 aprile, alle 21, apertura della seconda stagione estiva del Tennis Country Club ad Antignano con il concerto dei Furminanti. Il concerto della cover band più longeva di Livorno servirà a festeggiare l’apertura del secondo anno del Tennis Club di Antignano, arricchito dal nuovo brand.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Notizie correlate
"Barock: Sax e Piano Time", giovedì 23 aprile concerto al Centro Artistico il GrattacieloGiovedì 23 aprile, alle 20 al Centro Artistico il Grattacielo "Barock: Sax e Piano Time", un concerto che promette di sorprendere il pubblico con un...
Leggi anche: Cortona, il consiglio comunale di giovedì 23 aprile
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Furminanti live al Tennis Country Club di Antignano; Furminanti al Tennis Country Club ad Antignano; Giornata Special Olympics al Radici Country Club, sport e inclusione protagonisti; Tennis, i campionati di B1 e B2 al via. Domenica inizia l’avventura delle 4 formazioni pavesi.
Tc New Country Club: il grande tennis internazionale torna di scena a FrascatiNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday Dopo due anni di pausa, a Frascati ... romatoday.it
Il giudice sfratta il Tennis Country Club: «L'area serve al Comune per le Olimpiadi»CORTINA D’AMPEZZO - «Non restituire l’area al Comune potrebbe costituire un pregiudizio per la realizzazione delle opere previste per le Olimpiadi invernali 2026». Così il giudice di Belluno mette ... ilgazzettino.it
Tre giornate di impegno, crescita e belle emozioni per i nostri giovanissimi! Leggi l'articolo completo sul nostro sito https://countryclub.bo.it/news/news-di-tennis/under-10-misto-tennis/ #wearecountry - facebook.com facebook