Maxi rissa tra giovani nel giorno di Pasqua | polizia sulle tracce dei responsabili

Nella serata di Pasqua si è verificata una violenta rissa tra giovani in piazza Castello, nel centro di Otranto. La polizia sta conducendo indagini per raccogliere testimonianze e individuare i coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale, che stanno analizzando le immagini di videosorveglianza e ascoltando i presenti. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle cause dello scontro.

L’episodio nella zona di piazza Castello nel centro di Otranto generato da futili motivi. Coinvolti almeno tre gruppi di ragazzi che si sono rincorsi e lanciati contro arredi e suppellettili degli esercizi commerciali della zona. Al vaglio i filmati delle telecamere Una scorribanda alla quale hanno assistito, increduli, molti turisti e avventori dei locali del centro cittadino. Pub e ristoranti che a causa dei danni subiti non hanno potuto garantire il regolare servizio per questa giornata di Pasquetta. Sulla base delle testimonianze raccolte sembra che l’origine della rissa sia legata a futili motivi, a seguito di scambi verbali reciproci, forse in seguito a un apprezzamento non gradito verso una ragazza appartenente a uno dei gruppetti coinvolti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Maxi rissa tra giovani a Salerno, in otto contro due: sequestrato un coltelloMomenti di tensione nella serata di sabato in via Generale Clark, a Salerno, nei pressi di un bar della zona.

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Tutti i santi sono in questa foto... Buona Pasqua facebook

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