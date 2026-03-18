A Foligno, tre giovani sono stati denunciati dopo una rissa avvenuta nel centro storico della città. La polizia è intervenuta sul luogo e ha identificato i partecipanti all'alterco. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Le forze dell'ordine hanno avviato le procedure di rito per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Nel cuore di Foligno, tre giovani hanno affrontato la giustizia dopo una rissa scoppiata nel centro storico. Due ventiduenne e un ventiquattrenne sono stati denunciati dalla polizia per rissa aggravata. L’incidente è nato da una spinta involontaria a una ragazza durante la notte tra sabato e domenica. La lite ha coinvolto due gruppi distinti, sfociando in uno scontro fisico con calci e pugni. Alcuni partecipanti hanno riportato lesioni curate al pronto soccorso locale. Grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti del commissariato hanno identificato i responsabili principali. Dall’impulso alla denuncia: il ruolo della tecnologia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno: 3 giovani denunciati per rissa nel centro storico

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