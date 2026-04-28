Rissa di Pasqua a Otranto | nei guai un giovane napoletano

Durante la notte di Pasqua, nel centro di Otranto, nove giovani sono stati denunciati dalla polizia per aver partecipato a una rissa avvenuta il 5 aprile scorso. L'episodio ha causato preoccupazione tra i residenti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Tra i denunciati si trova anche un giovane proveniente da Napoli. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell'accaduto.

La polizia ha denunciato nove giovani accusati di avere partecipato a una rissa che, la sera del 5 aprile scorso, giorno di Pasqua, ha creato allarme nel centro di Otranto, in provincia di Lecce. Tra i ragazzi vi sono un cittadino britannico di 20 anni, un 21enne di Tricase, diversi giovani di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Requisiti fittizi per accedere ai posti barca di Otranto: nei guai in 53OTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Pasqua violenta a Otranto: maxi rissa tra ventenni nel centro, locali distrutti e indagini in corsoUna rissa tra gruppi di giovani ha segnato la serata di Pasqua a Otranto, dove intorno alle 20 si sono registrati momenti di forte tensione nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trani, dopo la rissa sul mare nella notte di Pasqua sospesa la licenza per il locale; Trani, dopo la rissa nel giorno di Pasqua arriva la sospensione della licenza per un noto locale sul porto che fu teatro dello scontro; Livorno, la questura chiude Villa del Colle: il motivo dello stop e le parole del titolare; Coronavirus, 50 uova di Pasqua per l'ospedale Covid-19. Rissa di Pasqua a Otranto: nei guai un giovane napoletanoPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... napolitoday.it Rissa a Otranto nel giorno di Pasqua, Polizia denuncia nove giovaniIdentificati grazie ai social e alle telecamere i responsabili degli scontri in Piazza Castello: coinvolti ragazzi salentini, un napoletano e un turista britannico. leccenews24.it Otranto: nove giovani denunciati dalla Polizia di Stato per la rissa di Pasqua https://www.antennasud.com/otranto-nove-giovani-denunciati-dalla-polizia-di-stato-per-la-rissa-di-pasqua/ - facebook.com facebook