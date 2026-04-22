Requisiti fittizi per accedere ai posti barca di Otranto | nei guai in 53

A Otranto, 53 persone sono finite nei guai per aver tentato di ottenere un posto barca senza rispettare i requisiti previsti. La città, dove i posti disponibili sono ormai pochi, ha visto un aumento di richieste, spesso accompagnate da pratiche non conformi alle normative. La situazione ha portato a controlli più serrati da parte delle autorità, che hanno verificato le modalità di accesso e i requisiti richiesti per ottenere un posto barca.

OTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Tanto più se lo si può fare a prezzi agevolati. Un vero e proprio sistema coordinato per accaparrarsi i privilegi riservati ai residenti: è quanto emerso dall'ultima operazione della guardia di finanza della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Otranto, carte false per ottenere un posto barca: 53 indagatiDomande presentate documentando di essere attività alberghiere, come B&B, per ottenere un posto barca a titolo privato nel porto. Furbetti del posto barca a Otranto: denunciati in 53 dalla guardia di finanzaOTRANTO – Per ottenere i posti barca, che oramai scarseggiano, si è disposti a tutto. Panoramica sull’argomento Requisiti per accedere alle misureSono necessari dei requisiti ben specifici e stringenti per poter accedere al bonus casa under 36. Per beneficiare della garanzia rafforzata è infatti necessario non aver compiuto 36 anni al momento ... quotidiano.net Ho i requisiti per accedere all’Ape sociale?Gentile lettore, il mod. AP148 deve essere utilizzato per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale dal 1° gennaio 2022; da tale data può accedere ad Ape sociale anche ... repubblica.it