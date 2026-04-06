Durante la serata di Pasqua, nel centro di Otranto, si è verificata una rissa tra gruppi di giovani, iniziata intorno alle 20. La lite ha causato danni a diversi locali e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’evento e identificare i responsabili. Nessuno è stato segnalato come ferito grave.

Una rissa tra gruppi di giovani ha segnato la serata di Pasqua a Otranto, dove intorno alle 20 si sono registrati momenti di forte tensione nel centro. Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero stati almeno tre gruppi, composti in gran parte da ragazzi poco più che ventenni, provenienti dal posto e dai Comuni vicini. Gli scontri si sarebbero spostati tra diversi locali, con inseguimenti e il lancio di arredi e oggetti presi dai pub coinvolti. Sarebbero tre gli esercizi commerciali interessati dagli episodi, rimasti chiusi nella giornata successiva. I titolari hanno sporto denuncia. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pasqua violenta a Otranto: maxi rissa tra ventenni nel centro, locali distrutti e indagini in corso

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