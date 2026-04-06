Pasqua violenta a Otranto | maxi rissa tra ventenni nel centro locali distrutti e indagini in corso

Da quotidianodipuglia.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la serata di Pasqua, nel centro di Otranto, si è verificata una rissa tra gruppi di giovani, iniziata intorno alle 20. La lite ha causato danni a diversi locali e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’evento e identificare i responsabili. Nessuno è stato segnalato come ferito grave.

Una rissa tra gruppi di giovani ha segnato la serata di Pasqua a Otranto, dove intorno alle 20 si sono registrati momenti di forte tensione nel centro. Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero stati almeno tre gruppi, composti in gran parte da ragazzi poco più che ventenni, provenienti dal posto e dai Comuni vicini. Gli scontri si sarebbero spostati tra diversi locali, con inseguimenti e il lancio di arredi e oggetti presi dai pub coinvolti. Sarebbero tre gli esercizi commerciali interessati dagli episodi, rimasti chiusi nella giornata successiva. I titolari hanno sporto denuncia. Sulla vicenda indaga la polizia, che ha già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

pasqua violenta a otranto maxi rissa tra ventenni nel centro locali distrutti e indagini in corso
© Quotidianodipuglia.it - Pasqua violenta a Otranto: maxi rissa tra ventenni nel centro, locali distrutti e indagini in corso

Ravenna: Rissa in centro, due denunciati. Indagini in corso e contrasto allo spaccio nel territorio.Una violenta rissa che ha coinvolto sette persone ha scosso il centro di Ravenna sabato scorso, portando all’identificazione e alla denuncia di due...

Maxi rissa al parcheggio del supermercato, spunta anche un coltello. Indagini in corso, una denunciaAl termine degli accertamenti, un uomo è stato indagato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di arma Un uomo indagato a piede...

Temi più discussi: Chiesa di Otranto. La Pasqua dell’arcivescovo: l’eternità entra nel tempo mediante l’amore; Pasqua di solidarietà nel Salento: 150 uova di cioccolato per le famiglie in difficoltà; L'Eurospin di Otranto dona 150 uova di Pasqua alle famiglie in difficoltà.

pasqua violenta a otrantoPasqua violenta a Otranto: maxi rissa tra ventenni nel centro, locali distrutti e indagini in corsoUna rissa tra gruppi di giovani ha segnato la serata di Pasqua a Otranto, dove intorno alle 20 si sono registrati momenti di forte tensione nel ... msn.com

pasqua violenta a otrantoPasqua di violenza a Otranto: maxi rissa tra 40 giovani, tre locali coinvolti e indagini in corsoMaxi rissa nella serata di Pasqua a Otranto, dove intorno alle 20 circa quaranta giovani, per lo più poco più che ventenni e provenienti dalla città e dai comuni limitrofi, sono stati protagonisti di ... trnews.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.