Martedì 28 aprile, a Milano e in alcune zone della Lombardia, è stata diramata un’allerta meteo per temporali e grandinate. Le previsioni indicano rischi di pioggia intensa e grandine nel corso della giornata. Con il fine settimana si prevede un miglioramento, con temperature più vicine alla norma stagionale. La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, che invitano alla prudenza.

Milano, 28 aprile 2026 – A Milano e in altre aree della Lombardia oggi, martedì 28 aprile, è allerta meteo per possibili temporali. Per questo il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia h a diramato un'allerta gialla, cioè ordinaria, fino alle 14 di oggi. L'invito per i cittadini è quello a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rischio temporali e grandine. E poi? Col fine settimana la svolta (ma con temperature più normali)

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