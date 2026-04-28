Rischio tasse al 25% | la Puglia si schiera contro il centralismo portuale

In Puglia, si è aperto un dibattito sulla proposta di riforma portuale nazionale, che prevede un prelievo fiscale del 25% sulle tasse portuali. La deputata locale ha presentato una mozione per opporsi a questa misura, evidenziando la posizione della regione contro il centralismo portuale e le modifiche introdotte dal piano. La questione riguarda il futuro delle tasse e delle regole che governano i porti italiani.

? Cosa sapere Isabella Lettori presenta mozione in Puglia contro la riforma Porti d'Italia S.p.A.. Il piano nazionale prevede prelievi sulle tasse portuali fino al 25 per percento.. La consigliera del Partito Democratico Isabella Lettori ha presentato una mozione al Consiglio regionale pugliese per fermare la riforma della governance portuale che minaccia l’autonomia dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il provvedimento, sostenuto da tutto il gruppo dem, mira a proteggere le decisioni e le risorse finanziarie dei nodi strategici della Puglia contro un modello gestionale centralizzato che potrebbe svuotare di potere le realtà locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rischio tasse al 25%: la Puglia si schiera contro il centralismo portuale Notizie correlate Asl, buco da 369 milioni male mobilità e farmaci. Puglia a rischio aumento tasseSolo la mobilità passiva nel 2025 ha prodotto un rosso nei bilanci di circa 252 milioni, ai quali si sommano altri 210 milioni di spesa farmaceutica... Palermo si schiera contro la riforma giustizia: oltre mille firme per il “no” al referendum, l’isola in rivolta.Un’ondata di dissenso si è sollevata a Palermo, culminando nella raccolta di oltre mille firme a sostegno dell’appello per votare “no” al referendum... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Carburanti, se salta taglio accise diesel italiano il più caro in Ue; Crisi energia, l'allarme di Assocarta: costi del gas fino al 25% e rischio per export e imballaggi; Porti, Isabella Lettori: La Puglia non può diventare periferia di Roma; Porti pugliesi, allarme sulla riforma: No a centralismo e tagli alle risorse. Cosa comporta un deficit sopra il 3%? A rischio taglio delle tasse e calo dell’età pensionabile, verso una manovra al ribassoL’Italia dice addio alla chiusura della procedura di infrazione Ue in anticipo. Le spese militari peseranno sul calcolo del disavanzo. Finanziaria all’insegna del rigore: in bilico riforma fiscale, ri ... msn.com Spesa pubblica per le #pensioni in aumento. Le cedole dei #btp non sono a rischio però ci sarà sempre meno welfare e sempre più #tasse indirette. #Ftsemib #dividendi #italia #economia #money #PIL #GDP #OCSE - facebook.com facebook