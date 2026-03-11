Le spese della Asl nel 2025 hanno causato un deficit di circa 369 milioni di euro. La mobilità passiva ha contribuito con 252 milioni, mentre la spesa farmaceutica diretta di Asl e ospedali ha raggiunto i 210 milioni. La situazione finanziaria mette a rischio un possibile aumento delle tasse in Puglia.

Solo la mobilità passiva nel 2025 ha prodotto un rosso nei bilanci di circa 252 milioni, ai quali si sommano altri 210 milioni di spesa farmaceutica diretta, quella di Asl e ospedali per intenderci. Cosi, anche l'anno scorso, i conti della sanità sono stati chiusi con un forte passivo, pari a circa 369 milioni, secondo quanto stimato dalla Regione. Ma questa cifra, sino al 30 aprile, potrebbe assottigliarsi sensibilmente grazie all'inserimento di alcuni ricavi che per cautela non erano stati calcolati. È, in sintesi, l’esito della riunione di ieri a Roma alla quale hanno partecipato solo i tecnici del dipartimento Salute guidati da Vito Montanaro: si è trattato di un primo confronto, non definitivo, con i funzionari dei ministeri della Salute e dell'Economia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Asl, buco da 369 milioni male mobilità e farmaci. Puglia a rischio aumento tasse

