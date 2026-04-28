Rischio salmonellosi Due prodotti ritirati dal mercato | a cosa fare attenzione

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di due prodotti alimentari dal mercato, a causa del rischio di salmonellosi. I richiami riguardano due articoli distinti e sono stati effettuati per motivi di sicurezza, invitando i consumatori a non consumarli e a eliminarli. La comunicazione si rivolge a chi li ha già acquistati, senza specificare i nomi commerciali o le aziende coinvolte.

Il Ministero della Salute ha pubblicato due nuovi richiami alimentari che interessano prodotti molto diversi tra loro, ma entrambi da non consumare in via precauzionale. Il primo riguarda un lotto di polvere di moringa biologica a marchio Erbavoglio, segnalato per rischio microbiologico; il secondo coinvolge i semi di coriandolo TRS, richiamati per rischio chimico. Gli avvisi rientrano nelle comunicazioni diffuse per informare i cittadini su alimenti potenzialmente pericolosi. Nel caso della moringa Erbavoglio, il problema indicato nell’avviso è la presenza di Salmonella Spp., emersa dopo controlli ufficiali sulla materia prima. Il prodotto richiamato è venduto in sacchetti da 200 grammi, con numero di lotto MPCHS1224 e termine minimo di conservazione 31122027.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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