Uova a rischio salmonella | lotti ritirati dal mercato in via cautelativa

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare alcune partite di uova dall’azienda Avicola Serroni. La mossa arriva dopo segnalazioni di operatori del settore, che hanno trovato una possibile presenza di salmonella. Le uova coinvolte sono state messe fuori commercio in via cautelativa, per evitare rischi ai consumatori. Nessuna persona si è ancora ammalata, ma le autorità preferiscono agire subito.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo precauzionale, segnalato dagli operatori del settore alimentare, che riguarda alcuni lotti di uova fresche, prodotte dall’azienda Avicola Serroni, a causa di un possibile rischio microbiologico legato alla sospetta presenza del batterio Salmonella enteritidis. Il richiamo riguarda uova fresche di categoria A, commercializzate sia nelle confezioni da sei pezzi che in cartoni interi. L’allerta è stata p ubblicata sul sito ufficiale del ministero, nella sezione dedicata ai richiami alimentari. I lotti interessati. Come indicato nei due avvisi di r ichiamo diffusi dall’OSA e diramati dal dicastero attraverso il suo portale ufficiale lo scorso 6 febbraio, il ritiro è stato disposto in via cautelativa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Approfondimenti su Avicola Serroni

Ultime notizie su Avicola Serroni

