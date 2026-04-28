Un esperto ha avvertito che in Europa l'aumento dei costi energetici e dei fertilizzanti potrebbe mettere a rischio le semine agricole. La situazione si lega a un possibile agrishock, un fenomeno che potrebbe influenzare le produzioni agricole nei prossimi mesi. La questione riguarda soprattutto le imprese del settore, che devono affrontare sfide legate ai costi crescenti e alle difficoltà di approvvigionamento.

? Cosa sapere Massimiliano Giansanti avverte rischio agrishock in Europa per costi energetici e fertilizzanti.. L'impennata dei prezzi minaccia le semine e la produzione agricola della prossima stagione.. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti avverte dell’imminente rischio di un agrishock che minaccia la stabilità produttiva europea a causa dell’impennata dei costi energetici e dei fertilizzanti. Durante un incontro dedicato al ruolo femminile nel comparto agricolo, il leader di Confagricoltura e del Copa ha tracciato un quadro di estrema fragilità per il settore primario, in Europa e in Italia. La combinazione tra l’aumento del prezzo del gasolio e le difficoltà legate ai costi dei fertilizzanti sta spingendo molti produttori verso un punto di rottura economico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rischio agrishock: i costi energetici minacciano le semine europee

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