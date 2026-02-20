Risanamento 42 nuove case pronte per le famiglie in attesa di alloggi | avanti con assegnazioni e ristrutturazioni

Il risanamento delle aree più vulnerabili di Risanamento ha portato alla consegna di 42 nuove case pronte per le famiglie in attesa di alloggio. La causa principale di questa crescita è l’intensificazione dei lavori di ristrutturazione e assegnazione, che hanno rapidamente aumentato il numero di appartamenti disponibili. A febbraio, le nuove abitazioni si sono aggiunte alle 31 già pronte a gennaio, offrendo un sollievo concreto ai nuclei familiari in cerca di una sistemazione. Le operazioni proseguono per garantire ulteriori alloggi nelle prossime settimane.

Il percorso di risanamento delle aree più fragili della città continua a prendere forma. Alla data del 19 febbraio, gli appartamenti disponibili per le famiglie in attesa di alloggio sono saliti a 42, dagli 31 registrati a gennaio. Un incremento frutto del lavoro degli uffici commissariali guidati dal sub commissario Santi Trovato, che hanno consegnato ad ArisMe 11 nuovi appartamenti, ristrutturati dove necessario, pronti per essere abitati. Il commissariato prosegue anche nella fase di acquisizione di nuovi immobili: oltre ai sei alloggi acquistati a gennaio, altri 14 sono in fase di completamento della documentazione per i rogiti e 12 proposte di vendita sono in attesa di accettazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Case popolari, c’è un Piano. Ecco altri 430 alloggi: "In attesa 4mila famiglie" Leggi anche: VIDEO | Con l’Elenco di mobilità il Comune facilita l’interscambio degli alloggi popolari e presto oltre 50 nuove assegnazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA: NUOVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIA MERCANTINI DAL 5 FEBBRAIO Proseguono gli interventi di risanamento conservativo e rigenerazione urbana finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienz - facebook.com facebook