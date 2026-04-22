A Sardagna consegnati i nuovi alloggi per la polizia

A Sardagna sono stati consegnati i nuovi alloggi destinati alla polizia. Quattro mesi dopo la firma dei protocolli d’intesa tra la Provincia di Trento e il Dipartimento della pubblica sicurezza, si è svolta questa mattina una cerimonia ufficiale per la consegna. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine, che hanno assistito alla consegna degli immobili.

A distanza di quattro mesi dalla firma dei protocolli d’intesa tra la Provincia di Trento e il Dipartimento della pubblica sicurezza per rafforzare la sicurezza sul territorio e migliorare le condizioni operative delle forze dell'ordine, si è tenuta questa mattina la cerimonia ufficiale di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Alloggi ex custodi, al via la restituzione alle scuole: consegnati i primi spazi riqualificatiTarantini Time QuotidianoSono stati consegnati alle scuole Colombo ed Europa i primi due alloggi destinati in passato agli ex custodi, oggi... Bisaccia, riqualificazione del quartiere Boscozzulo: consegnati 18 alloggiL’intervento riguarda 17 alloggi di edilizia residenziale pubblica e un alloggio di edilizia residenziale sociale destinato a situazioni temporanee...