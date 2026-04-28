Riprendere gli ITS Academy di Draghi-Bianchi varati da Meloni-Valditara sullo sfondo delle normative recenti da il Sole 24 Ore

Il governo ha ripreso le iniziative sugli ITS Academy, i percorsi di formazione tecnica superiore avviati in passato e rilanciati con le recenti normative approvate dalle autorità. Le nuove linee guida sono state annunciate nel quadro delle politiche di formazione e hanno coinvolto diverse istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta formativa tecnica. La presentazione di START, realizzata dalla Redazione del Sole 24 Ore, fornisce dettagli su queste iniziative.

Presentazione di START, dalla Redazione del Sole 24 Ore. (qui) https:www.ilsole24ore.com?cmpid=nlstart redatta da Angelica Migliorisi. “Questa è Start, la newsletter del mattino con le notizie principali per cominciare la giornata. Oggi è domenica 26 aprile, iniziamo!” La comunicazione economica, è noto, vede impegnata Il sole 24 Ore, quale primaria fonte di informazione per gli operatori economici e sociali, e non solo. “Negli ultimi dieci anni i dati Irpef (qui) https:www.ilsole24ore.comartfisco-redditi-dichiarati-quasi-1100-miliardi-ma-113-milioni-italiani-non-pagano-l-irpef-AIRYsGfC?cmpid=nlstart mostrano una riduzione delle disuguaglianze territoriali, con redditi cresciuti leggermente oltre l’inflazione ma anche grazie a una maggiore fedeltà fiscale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Il Sole 24 Ore incorona Pescara: clima da podio, ma le ondate di calore preoccupano Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, futuro da scrivere: la Nazionale resta sullo sfondo”"> Il futuro di Antonio Conte resta un tema aperto, sospeso...