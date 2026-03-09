Il Sole 24 Ore incorona Pescara | clima da podio ma le ondate di calore preoccupano

Il Sole 24 Ore ha pubblicato una classifica in cui Pescara si posiziona al terzo posto tra le città italiane con il miglior clima. La valutazione si basa su dati di 3b Meteo che analizzano 15 parametri meteo relativi al periodo 2015-2025 su 112 capoluoghi. Nonostante il buon piazzamento, nelle ultime settimane si sono registrate ondate di calore che hanno suscitato preoccupazioni.

Pescara si conferma al terzo posto per il clima migliore in Italia. A dirlo è l'indagine 'Indice del clima' 2026, stilata sulla base dei dati 3b Meteo. Sole, brezza e poca nebbia collocano la città al top, ma il secondo posto per le ondate di calore resta un campanello d'allarme Pescara è la terza città con il miglior clima in Italia secondo la classifica dal Sole 24 Ore. Una classifica stilata sulla base dati di 3b Meteo, che fotografa il benessere climatico in 112 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) con 15 parametri meteo relativi al periodo 2015-2025. Nell'edizione 2026 il capoluogo adriatico si conferma dunque come la terza città con il clima migliore nel Paese.