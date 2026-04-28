Riparte la stagione estiva del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos

Con la riapertura della stagione estiva, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos riapre le sue strutture e accoglie nuovamente i clienti. La struttura ha ripreso le attività e ha ripristinato i servizi dedicati agli ospiti. La stagione estiva si svolge con il ritorno delle prenotazioni e delle iniziative previste per il periodo. La riapertura segna l'inizio di una nuova fase di attività per l'hotel.

Con la riapertura della stagione estiva, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos conferma il suo posizionamento sul mercato del turismo come una destinazione capace di interpretare il turismo contemporaneo attraverso un equilibrio tra lusso essenziale, ospitalità mediterranea e forte valorizzazione del territorio. Ispirato al concept “Sicilian Made Perfect” l’hotel sintetizza questa visione, proponendo un modello di accoglienza in cui semplicità, personalizzazione del servizio e qualità dell’esperienza rappresentano gli elementi centrali. In un contesto internazionale in cui il settore dell’ospitalità evolve verso forme di viaggio sempre...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riparte la stagione estiva del Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos Notizie correlate Giardini Naxos devastata dal ciclone: il Comitato per i Beni Pubblici chiede la revisione del Piano demanialeLa furia del ciclone Harry ha ridisegnato la costa di Giardini Naxos, lasciando dietro di sé erosione, piazze e lungomare danneggiati e una spiaggia... A18, inseguimento a Giardini Naxos: giovane in stato confusionale guida bici rubata contromano. Intervento del 118.Un giovane di 23 anni, affetto da disagio psichico, è stato fermato dalla Polstrada sull’autostrada A18 Messina-Catania dopo aver percorso diversi...