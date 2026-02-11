A18 inseguimento a Giardini Naxos | giovane in stato confusionale guida bici rubata contromano Intervento del 118

Questa mattina sulla A18 a Giardini Naxos, una vicenda insolita ha attirato l’attenzione degli automobilisti. Un giovane di 23 anni, con problemi psichici, ha percorso diversi chilometri in contromano sulla corsia di sorpasso a bordo di una bici elettrica rubata. La Polstrada lo ha fermato finalmente all’altezza di un’area di servizio. Sul posto è arrivato anche il 118, che ha prestato assistenza al ragazzo, visibilmente in stato confusionale. La situazione ha messo in allarme gli automobilisti e ha richiesto

Un giovane di 23 anni, affetto da disagio psichico, è stato fermato dalla Polstrada sull’autostrada A18 Messina-Catania dopo aver percorso diversi chilometri in contromano, sulla corsia di sorpasso, a bordo di una bicicletta elettrica rubata. L’incidente ha causato momenti di forte tensione e ha richiesto l’intervento di numerose pattuglie per garantire la sicurezza degli automobilisti, sconvolti dalla singolare scena. La vicenda si è consumata nelle prime ore di oggi, 11 febbraio 2026, nei pressi di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Le prime segnalazioni sono giunte alla sala operativa della Polizia stradale da automobilisti che hanno notato la presenza del ciclista in una direzione opposta al normale flusso di traffico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Giardini Naxos

Un giovane di 23 anni ha rubato una bici elettrica e, senza pensarci due volte, ha deciso di percorrere l’autostrada contromano.

Un uomo di 80 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre guidava in stato confusionale sulla Fi-Pi-Li all'alba del 3 dicembre, percorrendo contromano per diversi chilometri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giardini Naxos

Pedala contromano e in corsia di sorpasso sulla A18 Messina-Catania: fermato ciclista 23enneStava pedalando su una bici elettrica, percorrendo contromano e in corsia di sorpasso l'autostrada A18 Messina-Catania. newsicilia.it

Ciclista affetto da disagio psichico contromano sull'autostrada A18, fermato dalla polizia viene sottoposto al TsoLa bici è stata riconsegnata al proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato il furto ... msn.com

Giardini Naxos, il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano assicura gli imprenditori del settore balneare che il governo verrà incontro alle difficoltà di quanti hanno subito danni dalla mareggiata. - facebook.com facebook