Giardini Naxos devastata dal ciclone | il Comitato per i Beni Pubblici chiede la revisione del Piano demaniale

La costa di Giardini Naxos è stata duramente colpita dal ciclone Harry. Le onde hanno spazzato via tratti di spiaggia, danneggiato il lungomare e fatto crollare alcune piazze. Il Comitato per i Beni Pubblici chiede ora di rivedere il Piano demaniale per mettere in sicurezza l’area e prevenire altri danni in futuro.

La furia del ciclone Harry ha ridisegnato la costa di Giardini Naxos, lasciando dietro di sé erosione, piazze e lungomare danneggiati e una spiaggia profondamente alterata. Di fronte a questa nuova realtà, il Comitato Civico per i Beni Pubblici lancia un allarme: il Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali e Marittime (PUDM), adottato lo scorso novembre, oggi non corrisponde più alla morfologia reale del territorio. Il Comitato punta il dito anche sulle procedure: il Comune non avrebbe ancora avviato le gare per le concessioni demaniali, rischiando proroghe automatiche che favorirebbero l’uso privato di aree pubbliche ormai ridotte dalla riduzione della spiaggia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Fiorello ha espresso solidarietà alla Sicilia colpita dal ciclone, sottolineando la gravità dei danni a Letojanni e Giardini Naxos, dove molte attività commerciali sono state distrutte.

Le strade tra Roccalumera e Giardini Naxos sono rimaste chiuse per ore a causa del maltempo.

