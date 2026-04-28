Riorganizzazione Nestlé 185 dipendenti a rischio | Chiediamo chiarezza

Dopo l’annuncio di una riorganizzazione aziendale, si sono susseguite preoccupazioni tra i lavoratori di un importante stabilimento a Milano, dove sono in programma circa 185 licenziamenti. La notizia ha suscitato reazioni tra i dipendenti, che chiedono chiarimenti sulla situazione e sui prossimi passi da intraprendere. La comunicazione ufficiale dell’azienda non ha ancora fornito dettagli definitivi sulle modalità di gestione del processo.

Grande preoccupazione per le sorti di molti dipendenti di Nestlé, del sito di Assago, dopo la notizia della riorganizzazione aziendale che prevederà un taglio di 185 persone solo a Milano. Lo confermano le segreterie di Fai-Flai-Uila con la Rsu di Nestlé che si sono riunite con lavoratori e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nestlé, 185 esuberi in Italia: sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globaleNestlé annuncia 185 esuberi in Italia, soprattutto ad Assago, nell’ambito del piano globale di 16mila tagli annunciato lo scorso autunno. Leggi anche: Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia: rischio licenziamenti nella sede di Assago Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nestlé taglia 185 posti di lavoro in Italia: sindacati contro le logiche finanziarie; Nestlé, via al piano di riorganizzazione con 185 esuberi, quasi tutti nella sede di Milano; Annuncio choc di Nestlé, 185 posti da tagliare in Italia: tutta colpa del Franco svizzero; Nestlé, 185 esuberi in Italia: sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globale. Nestlé taglia migliaia di posti di lavoro: coinvolta anche l’Italia. Cosa sta succedendoLa multinazionale punta a risparmiare 3 miliardi di euro entro il 2027 nonostante i ricavi record. In Italia a rischio 185 dipendenti, quasi tutti nella sede milanese: la protesta dei sindacati ... today.it Nestlé, 185 esuberi in Italia: sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globaleNestlé annuncia 185 esuberi in Italia, soprattutto ad Assago, nell’ambito del piano globale di 16mila tagli annunciato lo scorso autunno ... fanpage.it No ai 185 esuberi annunciati per l'Italia Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, congiuntamente al Coordinamento Nazionale delle RSU, esprimono forte contrarietà in merito a quanto dichiarato da Nestlé Italia nella giornata odierna rispetto al piano di riorganizzazi facebook Nestlé: annunciati 185 esuberi in Italia. Fai, Flai e Uila fortemente contrari alla decisione aziendale Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, congiuntamente al Coordinamento Nazionale delle RSU, esprimono forte contrarietà in merito a quanto dichiarato da Nestlé Ital x.com