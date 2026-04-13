Interruzione dell'acqua martedì 14 e mercoledì 15 aprile nel Municipio IX a Roma | attivate le autobotti

Martedì 14 aprile alle 7.30 e fino alle 7 del giorno successivo, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nella zona di Vitinia, nel Municipio IX di Roma. La sospensione riguarda le utenze della zona e sono state posizionate autobotti per garantire il rifornimento idrico durante il periodo di interruzione. La stessa interruzione si ripeterà anche mercoledì 15 aprile nello stesso orario.

Interruzione dell'acqua nella zona di Vitinia nel Municipio IX di Roma Capitale dalle 7.30 di martedì 14 aprile alle 7.30 di mercoledì 15. Le vie interessate e dove verranno messe le autobotti.🔗 Leggi su Fanpage.it Roma, stop all’acqua nel Municipio IX: arrivano le autobottiAcea Ato 2 ha programmato un intervento di manutenzione sulla rete idrica nel Municipio IX di Roma, con conseguenti sospensioni del flusso d’acqua... Roma: Acea Ato 2, 14 aprile lavori su rete idrica in Municipio IX, possibili disagiAcea Ato 2 ha comunicato che, per permettere l’esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio idrico,...