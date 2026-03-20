A Castel Volturno alcuni rioni senz'acqua e scuole chiuse dopo un guasto alla condotta | allestite le autobotti

A Castel Volturno, alcuni rioni sono senza acqua e le scuole sono state chiuse a causa di un guasto alla condotta principale tra Mondragone e il territorio locale. Sono state allestite autobotti per distribuire l'acqua ai residenti e sono stati attivati dei punti di erogazione sul territorio per fronteggiare l'emergenza.

Rotta la condotta principale dell'acqua tra Mondragone e Castel Volturno. Attivati punti di erogazione sul territorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rottura della condotta idrica, prosegue la riparazione: alcune scuole senz'acqua, intervengono le autobottiProseguono i lavori di riparazione di una delle condotte principali che portano acqua alla città, in viale Farini. Fuorigrotta senz’acqua, guasto in via Leopardi: scuole chiuse nel quartiereSul posto sono intervenuti i tecnici di Abc Napoli, che stanno cercando di limitare l'area interessata dal guasto e ripristinare il servizio. Approfondimenti e contenuti su Castel Volturno Temi più discussi: Tabellino partita Boys Caivanese vs Castel Volturno Calcio; Lorenzo Francesco Panico: un professionista con le radici a Castel Volturno; Juan Jesus ancora a riposo col Cagliari? La sensazione da Castel Volturno; Castel Volturno: auto fuorilegge, raffica di sequestri. Castel Volturno, valutazioni in corso per l’11 contro il LecceTutti a Castel Volturno: si prepara la gara interna di sabato contro il Lecce e si valutano, come abitudine ormai, le condizioni ... ilnapolionline.com Castel Volturno, l’ambulatorio di EMERGENCY in prima linea per una popolazione migrante che invecchiaScopri tutti i dettagli riguardo Castel Volturno, l’ambulatorio di EMERGENCY in prima linea per una popolazione migrante che invecchia . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com UN ALTRO ATTACCO SVENTATO, CASTEL VOLTURNO RISPONDE. Le immagini che vedete raccontano un fatto chiaro: un furgone carico di rifiuti speciali, pannelli, materiali di risulta, elettrodomestici, scarti di lavorazioni pronto a riversare l’ennesimo carico - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, azzurri partiti in pullman da Castel Volturno verso Cagliari x.com