Rinvenuto il cadavere di un uomo nel canale Molinella a Castel d'Ario nel Mantovano | indagini in corso

Nella zona del canale Molinella a Castel d'Ario, nel Mantovano, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non si conoscono dettagli sulla causa del decesso o sull’identità della vittima. La scena è sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

È stato rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque del canale Molinella a Castel d'Ario, nel Mantovano. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Trovato un cadavere nel canale Molinella a Castel d’ArioCastel d’Ario (Mantova), 28 aprile 2026 – Sono stati alcuni passanti, questa mattina intorno alle 7. Cervia, rinvenuto un cadavere nel canaleCervia, 13 marzo 2026 – Lo hanno notato alcuni passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trovato cadavere nei boschi di Brinzio; Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio; Cadavere ''in pessimo stato di conservazione e senza documenti'' rinvenuto nel locale caldaia di un'abitazione; Monza, un uomo trovato morto in via Marsala: sul posto personale della Questura. Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusaIl cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo aff ... ansa.it Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso ... tg24.sky.it Accusati una 50enne e il compagno 39enne per omicidio, una 53enne per occultamento del corpo. Cadavere rinvenuto in zona rurale - facebook.com facebook