Cervia rinvenuto un cadavere nel canale

A Cervia, alcuni passanti hanno segnalato un corpo trovato nel canale questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere. Nonostante gli sforzi dei presenti e delle forze dell’ordine, non c’era più nulla da fare per salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Cervia, 13 marzo 2026 – Lo hanno notato alcuni passanti, che hanno subito chiamato i soccorsi. Ma per l'uomo rinvenuto nel canale di Cervia questa mattina non c'era più niente da fare, e l'unica cosa che gli operatori del 118 e i vigili del fuoco hanno potuto fare è stata constatare il decesso. L'uomo era privo di documenti, ma si ipotizza che possa avere all'incirca 60 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una prima analisi effettuata sul corpo ha escluso la presenza di segni di violenza. Al momento tra le ipotesi più accreditate ci sono un gesto estremo, un malore o un tragico incidente. Per chiarire quando accaduto è stata predisposta un'ispezione cadaverica più approfondita.