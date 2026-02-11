Bayern Monaco a che punto siamo per il rinnovo di Kane Filtra questa sensazione per il prolungamento dell’attaccante inglese

A Monaco di Baviera, le trattative per il rinnovo di Harry Kane con il Bayern stanno entrando nel vivo. Fonti vicine alla società fanno sapere che l’attaccante inglese è considerato un elemento chiave per il progetto del club e tutte le parti sono al lavoro per trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Nei prossimi giorni ci saranno incontri decisivi, ma l’ottimismo è alto: Kane resterà all’Allianz Arena.

