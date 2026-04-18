Napoli McTominay insieme fino al 2030? Lavori in corso per il rinnovo ecco di quanto verrà aumentato lo stipendio! Ultimissime novità

Le trattative tra il club e il centrocampista scozzese sono in corso per il rinnovo del contratto, che potrebbe prolungarsi fino al 2030. Sono previste modifiche economiche, con un aumento dello stipendio che verrà ufficializzato prossimamente. La società sta definendo i dettagli della proposta, mentre le parti sono al lavoro per finalizzare l’accordo. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

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