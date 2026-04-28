Rinnovo contratto scuola Meloni | Per docenti aumento medio mensile per 13 mensilità di oltre 350 euro lordi Poi l’annuncio | In arrivo il Piano Casa

Il governo ha approvato un decreto sul “salario giusto” che interessa anche il settore scolastico. Secondo quanto comunicato, per i docenti l’aumento medio mensile, calcolato su 13 mensilità, supera i 350 euro lordi. Contestualmente, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo Piano Casa. La presidente del Consiglio ha definito questa misura come un riconoscimento per i lavoratori del settore.