Rinnovo contratto scuola Meloni | Per docenti aumento medio mensile per 13 mensilità di oltre 350 euro lordi Poi l’annuncio | In arrivo il Piano Casa
Il governo ha approvato un decreto sul “salario giusto” che interessa anche il settore scolastico. Secondo quanto comunicato, per i docenti l’aumento medio mensile, calcolato su 13 mensilità, supera i 350 euro lordi. Contestualmente, è stato annunciato l’arrivo di un nuovo Piano Casa. La presidente del Consiglio ha definito questa misura come un riconoscimento per i lavoratori del settore.
Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto sul “salario giusto”. Un provvedimento che, nelle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assume il significato di un riconoscimento collettivo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Panoramica sull’argomento
Si parla di: Decreto Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider).
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