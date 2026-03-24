Oggi si è svolta una riunione presso l'ARAN con le organizzazioni sindacali del settore scolastico, durante la quale sono stati condivisi gli aspetti tecnici relativi alla parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027. Secondo le dichiarazioni di un rappresentante sindacale, in tre mesi si prevede di garantire un aumento medio superiore ai 300 euro per docenti e personale Ata.

La riunione tenutasi oggi presso l'ARAN ha fornito alle organizzazioni sindacali del comparto scuola gli elementi tecnici necessari per completare il negoziato sulla parte economica del CCNL 2025-2027. L'articolo Rinnovo contratto scuola, Barbacci (Cisl Scuola): “In tre mesi riusciamo a garantire a docenti e Ata oltre 300 euro di aumento medio” VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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