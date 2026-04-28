Rinasce San Giorgio Vecchio | la chiesa millenaria torna al culto

Il 26 aprile, nella chiesa millenaria di San Giorgio Vecchio, a Calderara, si è tenuta una messa celebrata da Monsignor Guglielmo Borghetti. La chiesa, che era stata restaurata, ha riaccolto i fedeli dopo un periodo di chiusura. La cerimonia ha segnato il ritorno delle funzioni religiose in questo luogo di culto storico. La chiesa di San Giorgio Vecchio è stata oggetto di interventi di restauro e conservazione.

? Cosa sapere Monsignor Guglielmo Borghetti celebra la messa a San Giorgio Vecchio, Calderara, il 26 aprile.. I fondi Pnrr hanno permesso il restauro della chiesa dell'XI secolo nella Valle Arroscia.. Il 26 aprile, Monsignor Guglielmo Borghetti ha celebrato la Santa Messa solenne presso l’antica chiesa di San Giorgio Vecchio a Calderara, segnando il ritorno ufficiale del luogo al culto dopo i lavori di restauro finanziati con i fondi Pnrr. L’evento, avvenuto nella frazione di Pieve di Teco nel cuore della Valle Arroscia, ha trasformato la festa patronale dedicata al martire San Giorgio in un momento di profonda riconsegna comunitaria. La celebrazione religiosa si è svolta in una cornice suggestiva, tra le mura della storica chiesa situata accanto al piccolo cimitero del borgo e immersa nel verde del bosco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinasce San Giorgio Vecchio: la chiesa millenaria torna al culto Notizie correlate Grottaminarda, riapre al culto la chiesa di San Michele ArcangeloSi è tenuta ieri a Grottaminarda la sentita cerimonia di benedizione del Campanile e riapertura al culto della Chiesa di San Michele Arcangelo. San Giuseppe, Sposo di Maria: vita, culto e Patrono della Chiesa (19 marzo)San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, è presentato dal Vangelo come un uomo giusto, discendente di Davide. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: San Giorgio d'Oro 2026, al Teatro Cilea la città premia le sue eccellenze: Emozione e speranza per Reggio · ilreggino.it; Amministrative 2026, i candidati sindaco in Basilicata; Lo sport mi ha salvato: Andrea Castagneto tra pallanuoto, rinascita e un figlio in arrivo; Rinasce Rivafiorita, dal dancing alle mostre. San Giorgio a Liri – Strade del centro pronte a rinascere grazie all’intervento dell’assessore Ciacciarelli e di Astral - facebook.com facebook