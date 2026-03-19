San Giuseppe Sposo di Maria | vita culto e Patrono della Chiesa 19 marzo

Il 19 marzo si celebra San Giuseppe, riconosciuto come sposo della Beata Vergine Maria e figura importante nella tradizione cristiana. Secondo il Vangelo, viene descritto come un uomo giusto e discendente di Davide. La sua figura è associata al culto e alla venerazione come Patrono della Chiesa. La ricorrenza richiama la sua importanza nella storia religiosa e nella devozione popolare.

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, è presentato dal Vangelo come un uomo giusto, discendente di Davide. Accoglie nel silenzio il mistero dell’Incarnazione, obbedendo alla parola di Dio ricevuta in sogno e dando il nome al Figlio: gesto con cui riconosce la paternità legale su Gesù. La sua vicenda attraversa gli snodi iniziali della storia della salvezza: il matrimonio con Maria, la decisione sofferta di prenderla con sé, la fuga in Egitto per proteggere il Bambino dalle insidie di Erode, quindi il ritorno a Nazaret, dove Giuseppe esercita il mestiere di artigiano e introduce Gesù alla vita quotidiana. I Vangeli lo ritraggono senza parole, ma con atti concreti di custodia, lavoro e fede perseverante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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