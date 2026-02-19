Tom Brady, famoso quarterback statunitense, ha fatto visita a San Siro per seguire la partita tra Milan e Como, portando con sé un orologio di valore. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, che lo hanno riconosciuto subito. Il campione, noto anche per la passione per gli orologi di lusso, ha scelto un modello prestigioso come simbolo di stile e successo. I tifosi hanno notato il suo arrivo, creando un’atmosfera speciale prima del calcio d’inizio. La presenza di Brady ha acceso l’interesse per l’evento sportivo.

Quando si parla di Tom Brady ci sono due argomenti che non vengono mai meno: lo sport e gli orologi. La leggenda della NFL, sette volte vincitore del Super Bowl, è arrivato ieri sera a San Siro per assistere alla sfida tra AC Milan e Como 1907 accendendo l’entusiasmo del pubblico ancora prima del fischio d’inizio. Con indosso un giubbottino beige, una felpa nera, e un cappellino in testa, Brady ha fatto il suo ingresso in campo dove ha incontrato Zlatan Ibrahimovic. Tra i due campioni è andato in scena un caloroso abbraccio, accompagnato da sorrisi e complicità. Ibrahimovic gli ha consegnato una maglia speciale del Milan con il numero 12, lo stesso che Brady ha reso iconico nel football americano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il leggendario Tom Brady è arrivato a San Siro per Milan-Como con un orologio altrettanto leggendario

