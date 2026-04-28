Rimini il Metropolitan Opera sbarca al Tiberio | magia russa in diretta
? Cosa sapere Il Metropolitan Opera trasmette Eugene Onegin al Cinema Teatro Tiberio di Rimini il 2 maggio.. La diretta satellitare da New York con Asmik Grigorian connette la cultura globale al territorio.. Venerdì 2 maggio alle ore 19, il Cinema Teatro Tiberio di Rimini accoglierà la diretta via satellite del Metropolitan Opera di New York con l’opera Eugene Onegin di Tchaikovsky. L’oceano che separa gli Stati Uniti dall’Emilia-Romagna verrà attraversato da un segnale che porterà le note del compositore russo del 1879 direttamente nelle sale cittadine. La produzione, ispirata al celebre romanzo in versi di Pushkin scritto tra il 1799 e il 1937, mette in scena una storia di sentimenti traditi e rimpianti attraverso la figura dell’antieroe romantico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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