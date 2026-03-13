Rimini | 4 anni di carcere per stupro al parco Tiberio

Un tribunale di Rimini ha condannato a quattro anni di carcere un uomo di origini afgane per uno stupro avvenuto nel parco Tiberio nell’agosto del 2021. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo, che ha portato alla definizione della responsabilità dell’imputato nel reato di violenza sessuale aggravata. La decisione è definitiva e non è stato presentato ricorso.

Un tribunale di Rimini ha emesso una condanna definitiva per un reato commesso nell’agosto del 2021, stabilendo la colpevolezza di un cittadino di origini afgane per violenza sessuale aggravata. La sentenza prevede quattro anni di reclusione per lo stupro subìto da una minore brasiliana quindicenne all’epoca dei fatti, avvenuta nella notte in una zona isolata del parco Tiberio. L’esito giuridico conferma la gravità delle accuse mosse dalla pubblica accusa, rappresentata dal pm Luca Bertuzzi, che ha ricostruito dettagliatamente l’accaduto durante il processo celebrato con rito ordinario. Il giovane imputato, difeso dall’avvocato Gianluca Tencati, è stato riconosciuto responsabile di aver costretto la vittima a un rapporto sessuale completo nonostante i ripetuti rifiuti e le richieste di fermarsi della ragazzina immobilizzata dalla paura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini: 4 anni di carcere per stupro al parco Tiberio Articoli correlati Violentò una 15enne nel parco Tiberio. Afgano condannato a 4 anni di carcerePrima l’avrebbe portata in una zona appartata del parco Tiberio, dietro alla casetta dell’acqua in disuso. Marius Borg Hoiby, nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon, è accusato anche di stupro. E rischia 16 anni di carcereMarius Borg Hoiby, nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon, deve rispondere di 38 capi d'accusa... Contenuti utili per approfondire Rimini 4 anni di carcere per stupro al... Temi più discussi: Rimini. Da grande voglio fare il Carabiniere: il sogno di Nicolò, 4 anni, diventa realtà per un giorno; La Provincia di Rimini si gode la stazione unica appaltante istituita nel 2022: Grazie ad essa 77 gare di appalto in 4 anni per 75,8 milioni di euro nel territorio; A Rimini Key 2026; Cronaca. Rimini, violenza sessuale nel Parco Marecchia: condannato a 4 anni un giovane atleta di karate. Stupra una 15enne al parco, atleta di karate condannato a 4 anni: «Lei lo ha respinto e ha chiesto aiuto, ma non c’era nessuno»Ad agosto del 2021 si era fatto seguire da una 15enne in una zona appartata del parco Marecchia, a Rimini. E lì, una volta rimasti da soli, ... msn.com Violentò una 15enne nel parco Tiberio. Afgano condannato a 4 anni di carcerePrima l’avrebbe portata in una zona appartata del parco Tiberio, dietro alla casetta dell’acqua in disuso. Poi, qui, avrebbe iniziato a palpeggiarla con insistenza sempre maggiore nelle parti intime. ilrestodelcarlino.it Athena è stata soccorsa all’interno di una struttura di Marina Centro a Rimini - facebook.com facebook