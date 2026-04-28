Il Tar di Bologna ha annullato una multa da un milione di euro emessa dal Comune di Rimini. La sanzione riguardava una procedura di sanatoria relativa a un edificio residenziale. I giudici hanno contestato i criteri di calcolo utilizzati dal Comune per determinare l’importo. La decisione si basa su un’analisi dei metodi adottati nel procedimento amministrativo.

? Cosa sapere Il Tar di Bologna annulla la multa da 1 milione euro inflitta dal Comune di Rimini.. I giudici contestano i criteri di calcolo usati per la sanatoria di un edificio residenziale.. Il Tar di Bologna ha annullato la sanzione da un milione e 40 mila euro che il Comune di Rimini aveva inflitto a una società di costruzioni locale, in merito alla trasformazione di una pensione in un condominio con otto unità abitative. La vicenda giudiziaria, che coinvolge l’impresa assistita dall’avvocato Luigino Biagini, affonda le radici in una serie di interventi edilizi che hanno cambiato il volto di un edificio riminese. Quello che un tempo era...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, annullata multa da 1 milione: il paradosso della pensione

Notizie correlate

Leggi anche: Multa annullata in viale Cavina: "Il dispositivo non è omologato"

Leggi anche: Una pensione dismessa diventa un hotel fuori dagli schemi. "Ecco Rimini Rimini, una nuova idea di ospitalità"

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Rimini, cresce il tesoretto delle multe: quasi 10 milioni nel 2025; Pensione trasformata in condominio. Multa di un milione per gli abusi ma i giudici annullano la sanzione; Multato nella ’curva del fattore’. Il giudice annulla quindici verbali.

Pensione trasformata in condominio. Multa di un milione per gli abusi ma i giudici annullano la sanzioneUna multa da un milone di euro, per ottenere la sanatoria per una palazzina dove il Comune di Rimini aveva riscontrato abusi edilizi. Un conto salatissimo che una società di costruzioni riminese, prop ... ilrestodelcarlino.it

ADDIO COLONIA .. Percorrevo su 2 ruote il parco del mare, destinazione Terme di Rimini Miramare e lungo la pista uno strano rumore attira la mia attenzione.. mi fermo ad immortalare con un breve filmato la pinza mordente che stà sgretolando la ex colonia - facebook.com facebook

L’aeroporto di Rimini vuole fare le cose in grande x.com