Multa annullata in viale Cavina | Il dispositivo non è omologato

Un nuovo episodio di contestazione riguarda un autovelox in viale Cavina, dove una multa è stata annullata perché il dispositivo non è stato omologato. La decisione è arrivata dopo che si è verificato che il rilevatore di velocità non rispettava le normative previste. La questione riguarda l’efficacia del sistema di controllo e la validità delle sanzioni emesse con apparecchi non omologati.

Ci risiamo. Spunta un nuovo caso e il motivo è di nuovo lo stesso: una multa è stata annullata a causa della mancata omologazione dell’ autovelox che l’ha elevata. La sentenza è di giovedì scorso, quando un giudice di pace ha accolto il ricorso di un automobilista multato dagli occhi elettronici di viale Cavina – quelli che hanno ‘colpito’ di più – perché il dispositivo non avrebbe ottenuto l’omologazione come prevede la normativa nazionale, ma soltanto l’autorizzazione della prefettura. "Sul tema dell’approvazione o omologazione del sistema di rilevamento è intervenuta una recente decisione della Suprema corte, che si è espressa in materia di autovelox, sottolineando la distinzione tra preventiva approvazione e omologazione dell’apparecchio", si legge nel verdetto del giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, sfreccia ai 130 km/h sulla Cervese ma il telelaser non è omologato: annullata multa da 543 euro x.com

