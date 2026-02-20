Tolleranza zero in città | arrivano i rilevatori di velocità e foto ai semafori per chi passa col rosso

Venerdì 20 febbraio, i lavori di installazione di rilevatori di velocità e fotocamere ai semafori sono partiti in città. La decisione deriva da un aumento di incidenti causati da auto che superano i limiti e passano col rosso. I dispositivi verranno collocati in punti strategici, come gli ingressi principali e le strade più pericolose. Questi strumenti mirano a ridurre le infrazioni e migliorare la sicurezza stradale. La polizia ha già predisposto controlli più severi per i prossimi giorni.

I punti della città di Foggia dove verranno installati i rilevatori e il dispositivo per pizzicare chi passa con il rosso al semaforo Questa mattina, venerdì 20 febbraio, sono iniziati i lavori propedeutici all'installazione di alcuni dispositivi misuratori di velocità nei punti di ingresso della città e in quelle strade dove notoriamente si raggiungono velocità elevate e viene messa a rischio la sicurezza e l'incolumità degli automobilisti e dei passanti. Verranno completati nei prossimi giorni. Si partirà da via Lucera, all'altezza dell'intersezione con via Annino Gentile; via Napoli, all'altezza del Policlinico di Foggia e degli istituti scolastici; e in via San Severo.