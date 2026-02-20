Tolleranza zero in città | arrivano i rilevatori di velocità a foto ai semafori per chi passa col rosso

Venerdì 20 febbraio, la città ha avviato i lavori per installare rilevatori di velocità con foto ai semafori, per punire chi passa con il rosso. La decisione nasce dopo diversi incidenti causati da auto che superano i limiti di velocità, specialmente negli incroci trafficati. I nuovi dispositivi saranno collocati ai principali accessi e in strade note per le alte velocità. Queste misure mirano a ridurre le infrazioni e migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti. L’installazione si concluderà entro il mese prossimo.

I punti della città di Foggia dove verranno installati i rilevatori e il dispositivo per pizzicare chi passa con il rosso al semaforo Questa mattina, venerdì 20 febbraio, sono iniziati i lavori propedeutici all’installazione di alcuni dispositivi misuratori di velocità nei punti di ingresso della città e in quelle strade dove notoriamente si raggiungono velocità elevate e viene messa a rischio la sicurezza e l’incolumità degli automobilisti e dei passanti. Verranno completati nei prossimi giorni. Si partirà da via Lucera, all’altezza dell’intersezione con via Annino Gentile; via Napoli, all’altezza del Policlinico di Foggia e degli istituti scolastici; e in via San Severo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

