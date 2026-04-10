Il decreto PNRR approvato alla Camera prevede una modifica che riguarda i medici di famiglia e i pediatri, consentendo loro di proseguire l’attività fino a 72 anni su base volontaria. La misura riguarda anche le guardie mediche e mira a prorogare la loro presenza nel sistema sanitario. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per garantire continuità e copertura assistenziale nel settore della medicina generale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Proroga dell’attività per medici e pediatri. Il decreto PNRR, approvato alla Camera, introduce una misura significativa per il sistema sanitario: la possibilità per i medici di medicina generale, i pediatri e le guardie mediche di continuare a lavorare fino a 72 anni. Questa opzione, valida su base volontaria, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027. Le aziende sanitarie locali potranno quindi trattenere in servizio i professionisti che ne faranno richiesta, anche oltre i limiti ordinari di pensionamento. Via libera della Camera e prossimi passaggi. Il provvedimento è stato approvato a Montecitorio con 145 voti favorevoli, 62 contrari e 4 astenuti, senza modifiche rispetto al testo elaborato dalla Commissione Bilancio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medici di famiglia fino a 72 anni su base volontaria: cosa cambia con il decreto PNRR

Medici di famiglia fino a 72 anni, cosa cambia con il decreto PNRR sulla sanitàIl decreto PNRR approvato alla Camera interviene anche sulla sanità e introduce una misura che riguarda direttamente l’assistenza sul territorio.

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Tele Dehon. . Una delegazione del personale del reparto di Medicina interna dell'ospedale "Bonomo" di Andria ha incontrato Papa Leone XIV. L'incontro ha inteso richiamare l'importanza della cura dei più fragili. - facebook.com facebook

Volete sapere quale è la meravigliosa e straordinaria soluzione italica per risolvere il problema della carenza dei medici di medicina generale Farli rimanere in servizio volontario fino a 73 anni. No comment… x.com