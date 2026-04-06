Rifiuti abbandonati in strada ' pacco' di Pasquetta sulla Provinciale 59 | Doppia inciviltà

Lunedì 6 aprile, lungo la Provinciale 59 FrattaroloCandelaro in agro di Manfredonia, le Guardie Ambientali Italiane hanno scoperto una grande scatola abbandonata sulla strada. Il ritrovamento è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio, coordinato dal responsabile Alessandro Manzella. La presenza di rifiuti abbandonati sulla strada si aggiunge ad altri episodi di inciviltà che si verificano spesso in quest’area.

Il ritrovamento effettuato in agro di Manfredonia dalle Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella. All'interno della grossa scatola, vi erano quaderni, colori, matite e piccoli giocattoli. La denuncia Ancora rifiuti abbandonati sulla SP 59 FrattaroloCandelaro, in agro di Manfredonia. Questa mattina, lunedì 6 aprile, le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto una grande scatola abbandonata sul ciglio della strada. Al suo interno vi erano quaderni, colori, matite e piccoli giocattoli. “Un gesto incivile che conferma come questa strada sia ormai diventata, purtroppo, un punto abituale per l’abbandono illecito di rifiuti”, denuncia Manzella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Lavori sulla provinciale 59 di Linguaglossa, limitazioni alla viabilitàPer consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un tratto di linea elettrica in bassa tensione in cavo interrato e migliorare il servizio...

Ancora rifiuti abbandonati in stradaNon passa praticamente giorno in cui non giungano segnalazioni di scarichi illegali di materiali di ogni genere.

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