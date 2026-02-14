Ogni giorno, le strade si riempiono di rifiuti abbandonati, e questa mattina una nuova segnalazione segnala un deposito di sacchi pieni di plastica in via Roma, probabilmente lasciati da chi ha scaricato l’immondizia senza rispettare le regole.

Non passa praticamente giorno in cui non giungano segnalazioni di scarichi illegali di materiali di ogni genere. L’ultima arriva da Taglio Corelli, piccola località a una manciata di chilometri da Alfonsine, dove i cosiddetti ’ furbetti dei rifiuti ’ hanno scelto piazzale della Pace, a lato della via Reale e a poche decine di metri da alcune abitazioni, per sbarazzarsi di una ventina di vecchi pneumatici, camere d’aria, taniche in plastica, coperture in lamiere, nonché diversi sacchi colmi di altri generi di rifiuti, tra cui materiali di scarto edile. Sempre nel territorio comunale alfonsinese, in questo caso a lato di via Stradone Bentivoglio tra Voltana e Fiumazzo di Alfonsine, sono rispuntati, in uno spiazzo che da anni continua a essere teatro di abbandoni di ogni genere, alcuni bidoni contenenti residui di vernice e liquidi vari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora rifiuti abbandonati in strada

Durante la notte di San Silvestro e il primo mattino di Capodanno, alcune zone di Perugia sono state interessate da un episodio di abbandono di rifiuti.

L'amministrazione comunale di Teverola ha avviato misure severe contro l'abbandono di rifiuti in strada, includendo multe e sequestri di veicoli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

REATO di ABBANDONO RIFIUTI in ISOLA ECOLOGICA

Argomenti discussi: Ancora rifiuti abbandonati in strada; Rifiuti abbandonati, ancora una volta uno spettacolo di inciviltà; Ancora rifiuti abbandonati a Gardolo: scoraggiati pure i volontari; Arzachena, ancora emergenza abbandono rifiuti a Baja Sardinia.

Ancora rifiuti abbandonati in stradaLe ennesime segnalazioni arrivano da Taglio Corelli e Voltana: pneumatici, lamiere, un divano e scarti edili ... msn.com

Ancora scarichi abusivi in via Rossetti: la Circoscrizione 6 chiede una barriera per bloccare l’accesso alle autoDopo il fallimento del paletto rimovibile e i nuovi rifiuti abbandonati, torna la proposta di una sbarra o di un New Jersey in cemento ... torinoggi.it

Genova, rifiuti abbandonati, 9 sanzioni e patenti ritirate, 50 indagini in corso facebook

Tornano le «pulizie di primavera». Al via la raccolta di rifiuti abbandonati lungo 70 chilometri di strade x.com