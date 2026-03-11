Frignano rifiuti edili abbandonati in un’area privata | sequestrata nei guai 40enne

I Carabinieri di Frignano hanno sequestrato un’area privata di circa 500 metri quadrati in via Generale Magliulo, dove erano stati abbandonati rifiuti edili. Durante i controlli svolti questa mattina, un uomo di 40 anni è stato coinvolto nel procedimento. Il sito è stato sottoposto a sequestro e sono in corso verifiche sulle responsabilità.

Frignano. Controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della locale stazione, che nella tarda mattinata di oggi hanno proceduto al sequestro di un'area di circa 500 metri quadrati situata in via Generale Magliulo. Durante un sopralluogo effettuato dai militari dell'Arma, è stata accertata la presenza di diversi rifiuti riconducibili ad attività edilizia. Nell'area sono stati infatti rinvenuti calcinacci, lamiere metalliche, onduline in plastica e guaina bituminosa, per un quantitativo complessivo stimato in circa cinque metri cubi. Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno disposto il sequestro dell'area contestando l'ipotesi di reato prevista dalla normativa ambientale al proprietario del terreno, un 40enne della provincia di Caserta.