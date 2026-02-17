Blitz nelle Madonie tre imprenditori nei guai e area sequestrata | rifiuti e abusi edilizi

I Carabinieri hanno fermato tre imprenditori a Bompietro, nelle Madonie, a causa di abusi edilizi e gestione irregolare dei rifiuti. Durante un’operazione di controllo, hanno scoperto un’area con rifiuti abbandonati e lavori edilizi non autorizzati. La zona è stata immediatamente sequestrata, mentre gli imprenditori sono stati portati in caserma per le verifiche.

È di tre imprenditori deferiti e una zona sequestrata il bilancio di un'operazione dei Carabinieri a tutela dell'ambiente nelle Alte Madonie. L'intervento, condotto a Bompietro dalla Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana sotto il coordinamento del Comando Gruppo Carabinieri di Monreale, ha portato alla luce una serie di violazioni edilizie e ambientali commesse da alcune officine meccaniche locali. Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'azione si inserisce in una più ampia strategia di vigilanza ambientale e controllo delle attività produttive nell'area delle Alte Madonie. © Virgilio.it - Blitz nelle Madonie, tre imprenditori nei guai e area sequestrata: rifiuti e abusi edilizi