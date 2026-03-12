Rievocazione storica della Battaglia di Castagnaro

Nel fine settimana del 13, 14 e 15 marzo 2026, il Comune di Castagnaro organizza una rievocazione storica dedicata alla Battaglia di Castagnaro. L’evento prevede spettacoli, ricostruzioni e attività tematiche che coinvolgono attori e volontari. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando visitatori e appassionati di storia medievale. La rievocazione si ripete annualmente per celebrare un episodio importante della storia locale.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Nel fine settimana del 13, 14 e 15 marzo 2026 il Comune di Castagnaro è pronto a rivivere uno degli episodi più significativi della propria storia con una nuova edizione della rievocazione storica della Battaglia di Castagnaro. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione di rievocazione storica Lance del Liocorno in collaborazione con il Comune, celebra il 639° anniversario dello scontro combattuto l’11 marzo 1387 tra le truppe veronesi e padovane e rappresenta ormai un appuntamento consolidato per la comunità locale e per gli appassionati di storia medievale. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Leggi anche: Rievocazione storica della Passione di Cristo a Grassina: tutte le info Carnevale di Saponara: rievocazione storica con Sfilata dell'Orso e della Corte PrincipescaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7)... Contenuti e approfondimenti su Rievocazione storica della Battaglia di... Discussioni sull' argomento CASTAGNARO RITORNA NEL MEDIOEVO: IN SCENA LA RIEVOCAZIONE DELLA STORICA BATTAGLIA TRA SCALIGERI E CARRARESI DEL 1387; Castagnaro torna al 1387: tre giorni di rievocazione storica; Rievocazione storica Battaglia di Castagnaro; Rievocazione storica Battaglia di Castagnaro. Castagnaro torna al 1387: tre giorni di rievocazione storicaDal 13 al 15 marzo il paese della Bassa veronese ospiterà la dodicesima edizione della rievocazione storica della Battaglia di Castagnaro ... giornaleadige.it Per tre giorni Castagnaro tornerà indietro di oltre sei secoli. Dal 13 al 15 marzo il paese della Bassa veronese ospiterà la dodicesima edizione della rievocazione storica della Battaglia di Castagnaro, lo scontro combattuto l’11 marzo 1387 nelle campagne tra facebook