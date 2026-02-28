Bolidi iconici per un grande tuffo nel passato | in fiera torna l' Old Time Show

In questa edizione dell’Old Time Show, espositori e visitatori possono ammirare una vasta selezione di auto d’epoca, tra cui Ferrari, Aston Martin e Fiat 500. La fiera presenta anche moto classiche e vetture d’altri tempi, offrendo un’occasione per riscoprire modelli storici di diversi marchi e epoche. L’evento si svolge in un’ambiente dedicato agli appassionati di automobili e motori d’epoca.

Dalle Ferrari alle Aston Martin, ma anche le iconiche 500, bolidi a due ruote e vetture d'altra epoca. Ha aperto i battenti alla Fiera di Forlì la nuova edizione dell'Old Time Show, che oggi e domani torna a essere protagonista con un appuntamento che attende gli appassionati di auto e moto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Un tuffo nel passatoA me, Gunther e Dragunov, sembrano lottatori provenienti direttamente dagli anni ‘80. Leggi anche: Old Time Show apre i battenti in Fiera con un'edizione tutta dedicata al genio italiano Approfondimenti e contenuti su Old Time Show. Argomenti discussi: La mia Ferrari suona il rock: al MEF di Modena i bolidi dei musicisti più famosi. Ecco quali. Bolidi iconici per un grande tuffo nel passato: in fiera torna l'Old Time ShowIl salone punta, anche per questa edizione, a valorizzare la memoria storica dei marchi automobilistici presenti con alcuni dei loro modelli più rappresentativi accanto alle proposte più attuali ... forlitoday.it Amazon: i bolidi LEGO più iconici sono in promo a basso prezzo, ma c'è una grande novitàSe amate i mattoncini LEGO ma soprattutto apprezzate i bolidi, ecco che potreste voler aggiungerne qualcuno alla vostra collezione in questo periodo. Su Amazon, infatti, ci sono diverse automobili ... everyeye.it