A Rieti, il traffico in via Roma sarà interdetto dalle 20:00 del 28 aprile alle 20:00 del 30 aprile a causa di un intervento notturno per il montaggio di una gru tra via San Rufo e Piazza Vittorio Emanuele II. La chiusura durerà per tre giorni, coinvolgendo la viabilità nella zona interessata. La strada resterà chiusa al traffico durante tutto il periodo dell’intervento.

? Cosa sapere Chiusura traffico via Roma a Rieti dalle 20:00 del 28 al 30 aprile.. Montaggio gru notturno tra via San Rufo e Piazza Vittorio Emanuele II.. La Polizia Locale di Rieti ha disposto la chiusura del traffico in via Roma tra via San Rufo e Piazza Vittorio Emanuele II, con interventi programmati dalle ore 20:00 alle 6:00 del mattino tra martedì 28 aprile e giovedì 30 aprile, per consentire il montaggio di una gru. Il cantiere notturno impatterà sul passaggio dei veicoli nel cuore del centro cittadino, rendendo necessario il blocco della carreggiata per l’intera durata delle operazioni tecniche previste dalla comunicazione ufficiale delle autorità comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, cantiere notturno in via Roma: traffico bloccato per 3 giorni

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