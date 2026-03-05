Via Carducci | 9 giorni di lavori traffico bloccato di notte

A Civitanova, via Carducci sarà interessata da nove giorni di lavori che impediranno il transito durante le ore notturne, dal 9 al 17 marzo 2026. La strada resterà chiusa al traffico nelle ore notturne, influenzando gli spostamenti dei residenti e dei pendolari. Durante questo periodo non sarà possibile utilizzare la via per tutto il periodo indicato.

La vita quotidiana a Civitanova subirà una pausa forzata per nove giorni consecutivi, dal 9 al 17 marzo 2026. I lavori di ripristino sulla sede ferroviaria in via Carducci trasformeranno l'arteria principale della città in un cantiere a cielo aperto. La circolazione notturna sarà totalmente interdetta dalle 21 alle 6, mentre di giorno il traffico fluirà con senso unico alternato. L'intervento, gestito dalla ditta Nuovi Progetti, mira a risolvere problemi strutturali ai binari del passaggio a livello che taglia la città da nord a sud. Si tratta di un'operazione delicata che coinvolge l'unica strada di collegamento fondamentale per i residenti e i pendolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Crolla un ramo nella notte a Ostia, chiusa via di Castel Fusano per controlli sugli alberi: traffico bloccato Camion in fiamme sull’A1, traffico bloccato nella notteUn camion in fiamme ha causato il blocco totale dell’autostrada A1, nella notte di mercoledì 4 febbraio, nel tratto direzionale Nord, tra i km 307 e... Contenuti utili per approfondire Via Carducci. Discussioni sull' argomento Ancora disagi al traffico per cambio con semafori di nuova generazione; I turni di marzo della guardia medica di Oristano: 9 giorni senza copertura notturna; Termal Bologna Marathon 2026; Digitale Facile, prosegue l’attività gratuita di facilitazione e di formazione digitale. Abbiamo deciso di portarvi nei cantieri. Partiamo da Via Carducci: un lavoro nato dalla sinergia tra Comune e Acquedotto Lucano. Condotta danneggiata, infiltrazioni, rischio per le strutture: siamo intervenuti insieme per risolvere il problema alla radice, evitan - facebook.com facebook