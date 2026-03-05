Via Carducci | 9 giorni di lavori traffico bloccato di notte

A Civitanova, via Carducci sarà interessata da nove giorni di lavori che impediranno il transito durante le ore notturne, dal 9 al 17 marzo 2026. La strada resterà chiusa al traffico nelle ore notturne, influenzando gli spostamenti dei residenti e dei pendolari. Durante questo periodo non sarà possibile utilizzare la via per tutto il periodo indicato.

La vita quotidiana a Civitanova subirà una pausa forzata per nove giorni consecutivi, dal 9 al 17 marzo 2026. I lavori di ripristino sulla sede ferroviaria in via Carducci trasformeranno l'arteria principale della città in un cantiere a cielo aperto. La circolazione notturna sarà totalmente interdetta dalle 21 alle 6, mentre di giorno il traffico fluirà con senso unico alternato. L'intervento, gestito dalla ditta Nuovi Progetti, mira a risolvere problemi strutturali ai binari del passaggio a livello che taglia la città da nord a sud. Si tratta di un'operazione delicata che coinvolge l'unica strada di collegamento fondamentale per i residenti e i pendolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

