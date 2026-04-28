A Rieti, la Polizia ha fermato due uomini dopo aver intercettato uno scambio sospetto tra auto sulla strada Turanense. Durante le verifiche, sono stati trovati 21 grammi di cocaina rosa, che sono stati sequestrati. Entrambi gli uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda si è conclusa con il sequestro della droga e l’arresto dei due soggetti coinvolti.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Rieti, dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato durante un controllo serale sulla strada provinciale Turanense. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato al sequestro di 21 grammi di “cocaina rosa” e ha visto coinvolti un quarantaquattrenne reatino e un trentaquattrenne originario di Subiaco. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Squadra Mobile ha notato un’autovettura in transito sulla strada provinciale Turanense, nei pressi delle aree boschive di Rieti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rieti, blitz sulla Turanense: sequestrati 21 grammi di "cocaina rosa", due arresti dopo lo scambio tra auto

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