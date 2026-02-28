Nella notte americana, la NBA ha visto il ritorno di Shai Gilgeous-Alexander, che ha guidato Oklahoma City alla vittoria contro Denver grazie a una prestazione eccezionale. I Pistons hanno anch'essi conquistato un successo, confermando la loro presenza in campo. La partita ha visto il ritorno del giocatore di OKC, che ha contribuito in modo decisivo al risultato finale.

Oklahoma City (Stati Uniti), 28 febbraio 2026 – Shai Gilgeous-Alexander è tornato e lo ha fatto con una prestazione degna dei galloni MVP che porta cuciti addosso. Dopo aver saltato nove gare, infatti, l’asso canadese si è messo alle spalle l’infortunio ai muscoli dell’addome e ha fatto il suo ritorno sul parquet trascinando i suoi Thunder al successo nella super sfida contro i Denver Nuggets – sconfitti 127-121 al termine di un tempo supplementare – grazie a un bottino personale di 36 punti e 9 assist in 34’ giocati. Gilgeous-Alexander ha aiutato e non poco i Thunder a recuperare uno svantaggio di 16 lunghezze (9 all’intervallo lungo) mentre Dort e Caruso hanno fatto il resto con le triple del sorpasso, cancellato però da Nikola Jokic (23 punti, 17 rimbalzi e 14 assist) che ha mandato il match all’overtime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, Gilgeous-Alexander torna e trascina OKC al successo su Denver. Ok anche i Pistons

Shai Gilgeous-Alexander segna 36 punti e trascina l'OKC alla vittoria sui Denver Nuggets dopo un supplementareIl ritorno di shai gilgeous-alexander in campo ha impreziosito una notte di alta intensità tra oklahoma city thunder e denver nuggets.

NBA, OKC vince la quindicesima di fila anche senza Gilgeous-AlexanderOklahoma City (Stati Uniti), 8 dicembre 2025 – Neppure l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander – rimasto ai box a causa di un problema al gomito...

Una raccolta di contenuti su Gilgeous Alexander.

Temi più discussi: Gilgeous-Alexander torna e i Thunder piegano Jokic al supplementare; Shai torna e ne mette 36: OKC supera i Denver Nuggets dopo un supplementare; Jokic come alla Playstation: 35-20-13, ma i Warriors battono Denver. Bene Thunder e Atlanta; Basket, i risultati della notte NBA (28 febbraio): Oklahoma batte Denver dopo un overtime, non sbagliano Knicks e Pistons.

NBA, Gilgeous-Alexander torna e trascina OKC al successo su Denver. Ok anche i PistonsAd successi pure per i Boston Celtics. che hanno strapazzato i Brooklyn Nets, e New York Knicks (127-98 contro i Bucks) ... sport.quotidiano.net

Nba: Gilgeous-Alexander torna in campo, Oklahoma batte i NuggetsShai Gilgeous-Alexander torna in campo dopo nove partite fuori per un infortunio agli addominali e trascina Oklahoma City in una preziosa vittoria 127-121 ai tempi supplementari contro i Nuggets. Mvp ... sport.quotidiano.net

: , ! Nello scontro diretto a Ovest, Shai Gilgeous-Alexander vince il duello tra MVP contro Nikola Jokic e trascina OKC alla vittoria contro Denver! A Est i Boston Celtics fanno letteralmente - facebook.com facebook

OKC: la rivalutazione di Shai Gilgeous-Alexander alla prossima settimana #NBA | #pianetabasket x.com